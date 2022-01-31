Есть ли роман? В Сети затравили Барановскую на фоне слухов об отношениях с Лепсом

«Ресторан прекрасный, все изысканное, только не совсем понятно, с каких пор вы стали другом Эмина», — пишут фолловеры в комментариях у Барановской. «С тех пор, как стала другом Лепса», — считают другие. Подписчики звезды уверены, что мать троих детей все-таки соблазнила музыканта. «Юля там, где бабло и красивые мужчины», «И Григорий Лепс», — не унимаются пользователи соцсети.

Напомним, что о разводе Григория Лепса стало известно в декабре. После 20 лет брака музыкант и его жена Анна Шаплыкова приняли решение закончить отношения. Причины развода до сих пор неизвестны. Каждый шаг разведенного певца обсуждается, ему приписывают отношения со многими красавицами. Сам же Григорий явно наслаждается свободой, пусть иногда и жалуется на одиночество.