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Есть ли роман? В Сети затравили Барановскую на фоне слухов об отношениях с Лепсом

Популярная журналистка и интервьюер Ксения Собчак подогрела слухи о романе своих коллег. В эфире программы «Вечерний Ургант» она проговорилась о романе только что разведенного Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмин и Юлия Барановская

Фото: Instagram @baranovskaya_tv

Однако эту фразу вырезали из эфира. Слухи о том, что именно Юлия стала причиной развода Григория с женой Анной, ходили достаточно давно. Сами звезды никак их не комментируют и вместе нигде не появляются. Хотя на днях телеграм-канал «Неопра, блин!» опубликовал фото с вечеринки, которую организовал Эмин Агаларов в честь открытия своего ресторана высокой кухни Peach и караоке-клуба Divas. Барановская и Лепс стали гостями праздника. Несмотря на то что звезды не позировали фотографам вместе, общественность решила, что у пары точно роман.

«Ресторан прекрасный, все изысканное, только не совсем понятно, с каких пор вы стали другом Эмина», — пишут фолловеры в комментариях у Барановской. «С тех пор, как стала другом Лепса», — считают другие. Подписчики звезды уверены, что мать троих детей все-таки соблазнила музыканта. «Юля там, где бабло и красивые мужчины», «И Григорий Лепс», — не унимаются пользователи соцсети.

Напомним, что о разводе Григория Лепса стало известно в декабре. После 20 лет брака музыкант и его жена Анна Шаплыкова приняли решение закончить отношения. Причины развода до сих пор неизвестны. Каждый шаг разведенного певца обсуждается, ему приписывают отношения со многими красавицами. Сам же Григорий явно наслаждается свободой, пусть иногда и жалуется на одиночество.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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