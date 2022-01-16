Григорий Лепс пожаловался на одиночество после развода с женой

На личной странице в Instagram музыканта появилось новое фото, на котором Григорий сидит один за столом. Перед ним стоит бокал и пустая тарелка.

Судя по грустному и задумчивому внешнему виду, артисту тяжело дается расставание с супругой после более чем 20 лет совместной жизни.