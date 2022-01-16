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Григорий Лепс пожаловался на одиночество после развода с женой

Звезда российской эстрады Григорий Лепс тяжело переживает расставание с супругой Анной. Артист опубликовал новое фото и рассказал об одиночестве.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Григорий Лепс с супругой Анной

Фото: Starface

На личной странице в Instagram музыканта появилось новое фото, на котором Григорий сидит один за столом. Перед ним стоит бокал и пустая тарелка.

Судя по грустному и задумчивому внешнему виду, артисту тяжело дается расставание с супругой после более чем 20 лет совместной жизни.

Григорий Лепс страдает от одиночества

«Одиночество тоже праздник», — подписал кадр артист.

Подписчики Григория обеспокоились состоянием кумира и принялись писать ему подбадривающие комментарии. С момента официального развода певца прошло еще немного времени, поэтому такие переживания артиста вполне ожидаемы.

Напомним, что 49-летняя экс-танцовщица Анна и 59-летний Григорий Лепс познакомились более 20 лет назад. Девушка работала на подтанцовке у подруги Григория Лаймы Вайкуле. Вскоре влюбленные поженились, и в браке родилось трое детей Ева, Николь и Иван. В ноябре 2021 года Анна неожиданно решила подать на развод, что стало ударом для Григория. Причины своего решения девушка не озвучила, но в Сети активно ходили слухи о возможной неверности музыканта.

Фото: Instagram

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