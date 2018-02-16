Есть еще порох! Успенская зажгла на светском рауте

Королева русского шансона Любовь Успенская не пропустила церемонию награждения самых стильных знаменитостей. Она позировала фотографам в casual-джемпере и простых брюках, зато перед выходом на сцену переоделась в облегающее черное платье и зажгла на полную катушку.

Певица исполнила несколько хитов и заставила абсолютно всех гостей танцевать.