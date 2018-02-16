Есть еще порох! Успенская зажгла на светском рауте
63-летняя Любовь Успенская выступила на церемонии «100 самых стильных» по версии журнала GQ.
Королева русского шансона Любовь Успенская не пропустила церемонию награждения самых стильных знаменитостей. Она позировала фотографам в casual-джемпере и простых брюках, зато перед выходом на сцену переоделась в облегающее черное платье и зажгла на полную катушку.
Певица исполнила несколько хитов и заставила абсолютно всех гостей танцевать.
Недавно Любовь Залмановна побывала в Мексике, куда ее пригласила отдохнуть дочь Татьяна. Артистка делилась с поклонниками яркими снимками и видеороликами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram
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