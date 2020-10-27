«Еще рано так держать»: подписчики раскритиковали Яну Рудковскую за фото с малышом

А вот подписчики к новому материнству Яны пока относятся настороженно. Многие считают, что суррогатное материнство имеет мало общего с истинной радостью, комментируют общение Яны с ребенком и даже то, как она его держит:

«Так ещё нельзя держать», «Такое не естественное, показное счастье», «Саня с появлением братика не перестает улыбаться», «Скажите, а Малышок тоже блондин? Хочется скорее с ним познакомиться! Как вы его зовёте по-семейному?», «Как она скрыла беременность?».

Отвечая на комментарии, Яна упомянула и о старших сыновьях, которым уже 18 и 19 лет. По словам многодетной мамы, оба они учатся на втором курсе МГИМО.