73-летнему Николаю Караченцову предстоит пройти четвертый курс химиотерапии

Легендарный актер Николай Караченцов продолжает борьбу с раком легкого, который обнаружили у него после одной из аварий. Злокачественная опухоль была локализована в легком артиста. Но врачи пока не знают, каким способом будут бороться с ней.

«Хотели ограничиться четырьмя курсами химиотерапии, все взвесить и понять», — цитируют российские СМИ слова сына актера, Андрея Караченцова, со ссылкой на «Пятый канал».

Консилиум, который будет проведен после лечения, позволит решить, какая тактика будет применена далее. Врачи решат, необходима ли операция, либо лучевая терапия.

По словам сына актера, лечение продвигается успешно: злокачественное образование уже уменьшилось в размерах.

Желаем здоровья артисту!

Фото: globallookpress