Сын Елены Яковлевой рассказал, почему не смог удалить татуировки на лице
Как известно, 30-летний сын известной актрисы Елены Яковлевой и ее мужа Валерия Шальных буквально с ног до головы покрыт татуировками. Его любовь к росписи тела началась несколько лет назад и быстро вышла из-под контроля. Такое количество тату стало предметом критики не только со стороны незнакомцев, но и его матери. Сам Денис неоднократно признавался, что не жалеет, что сделал их, несмотря на то, что из-за этого его часто воспринимают как фрика.
Однако некоторое время назад Шальных-младший предпринял попытку «стереть» с кожи хотя бы рисунки на лице. В авторском шоу Ксении Собчак «Док-ток», которое выходит на «Первом канале», молодой человек признался, что все чаще испытывает давление со стороны окружающих. По его словам, общество воспринимает его исключительно предвзято и не видит за татуировками и экстравагантной внешностью того, какой он человек. Желание облегчить себе жизнь и стало причиной того, что Денис предпринял попытку свести боди-арт со своего лица при помощи лазера. Начать он решил с одного из самых противоречивых рисунков: «Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», – признался он.
К сожалению, полностью свести даже одну татуировку Денис Шальных не смог. По его словам, процедура оказалась крайне болезненной, но еще хуже был реабилитационный период. На следующий день лицо парня раздулось и отекло, он выглядел так, будто накануне его сильно избили. Выдержал он всего несколько сеансов, после чего отказался от пытки, признав эксперимент по возвращению изначального облика неудавшимся.
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Фото: Instagram tdbndie
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