Сын Елены Яковлевой рассказал, почему не смог удалить татуировки на лице

Однако некоторое время назад Шальных-младший предпринял попытку «стереть» с кожи хотя бы рисунки на лице. В авторском шоу Ксении Собчак «Док-ток», которое выходит на «Первом канале», молодой человек признался, что все чаще испытывает давление со стороны окружающих. По его словам, общество воспринимает его исключительно предвзято и не видит за татуировками и экстравагантной внешностью того, какой он человек. Желание облегчить себе жизнь и стало причиной того, что Денис предпринял попытку свести боди-арт со своего лица при помощи лазера. Начать он решил с одного из самых противоречивых рисунков: «Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», – признался он.

К сожалению, полностью свести даже одну татуировку Денис Шальных не смог. По его словам, процедура оказалась крайне болезненной, но еще хуже был реабилитационный период. На следующий день лицо парня раздулось и отекло, он выглядел так, будто накануне его сильно избили. Выдержал он всего несколько сеансов, после чего отказался от пытки, признав эксперимент по возвращению изначального облика неудавшимся.

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