Энн Хэтэуэй и Роберт Дауни-младший номинированы на антипремию «Золотая малина — 2021»

«365 дней», первый в истории претендент на иностранный фильм, лидирует с шестью номинациями наряду с «Дулиттл» Дауни-младшего. Руди Джулиани прокрался на церемонию в этом году, выиграв две номинации на худшего актера второго плана и худшего экранного комбо в фильме «Борат: последующий фильм». Кроме того, Рон Ховард был номинирован на звание худшего режиссера за фильм «Деревенская элегия».

Адам Сэндлер в «Хьюби Хеллоуин», Кристен Уиг в «Чудо-женщине 1984», Дэвид Спейд в «Неправильная Мисси», Гленн Клоуз в «Элегия Хиллбилли » и Энн Хэтэуэй в обоих ее ролях в «Последнее, что он хотел» и « Ведьмы» также были номинированы.

К слову, недавно мы писали, Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов и впечатлила нарядом с декольте до пояса. Актриса побывала на вручении кинопремии Critics` Choice Awards — 2020. О том, что Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка, стало известно летом 2019 года. А уже в начале декабря в СМИ появилась информация, что 37-летняя обладательница «Оскара» стала матерью. Правда, ни пол, ни точная дата рождения малыша неизвестны.