Энн Хэтэуэй и Роберт Дауни-младший номинированы на антипремию «Золотая малина — 2021»
Фото: Global Look Press
«365 дней», «Абсолютное доказательство», «Дулиттл», «Остров фантазий» и «Музыка» были номинированы на 41-ю ежегодную премию «Золотая малина» как «худшие фильмы». Номинанты на церемонии награждения были обнародованы в пятницу, за три дня до номинации на премию «Оскар». Победители будут объявлены 24 апреля, за день до церемонии вручения премии «Оскар». Среди безвкусных трофеев, которые будут вручены на мероприятии, будет особая статуэтка Раззи, приветствующая 2020 год как «Худший календарный год в истории!».
Фото: East News
«365 дней», первый в истории претендент на иностранный фильм, лидирует с шестью номинациями наряду с «Дулиттл» Дауни-младшего. Руди Джулиани прокрался на церемонию в этом году, выиграв две номинации на худшего актера второго плана и худшего экранного комбо в фильме «Борат: последующий фильм». Кроме того, Рон Ховард был номинирован на звание худшего режиссера за фильм «Деревенская элегия».
Адам Сэндлер в «Хьюби Хеллоуин», Кристен Уиг в «Чудо-женщине 1984», Дэвид Спейд в «Неправильная Мисси», Гленн Клоуз в «Элегия Хиллбилли » и Энн Хэтэуэй в обоих ее ролях в «Последнее, что он хотел» и « Ведьмы» также были номинированы.
К слову, недавно мы писали, Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов и впечатлила нарядом с декольте до пояса. Актриса побывала на вручении кинопремии Critics` Choice Awards — 2020. О том, что Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка, стало известно летом 2019 года. А уже в начале декабря в СМИ появилась информация, что 37-летняя обладательница «Оскара» стала матерью. Правда, ни пол, ни точная дата рождения малыша неизвестны.
Фото и видео: @annehathaway / Instagram, Global Look Press, East News
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