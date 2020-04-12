Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и другие звезды в роли Джульетты: в Вероне показали календарь Pirelli — 2020

«У Джульетты нет возраста, нет страны и нет границ, она существует вне обстоятельств, — сказал на презентации Паоло Роверси. — Я никогда не перестану ее искать».

Автор показал Джульетту такой, какой она могла бы выглядеть в разные времена и в разных странах.