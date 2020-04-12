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Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и другие звезды в роли Джульетты: в Вероне показали календарь Pirelli — 2020

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Эмма Уотсон снялась для легендарного календаря

Фото: Getty Images

Над проектом работал фотограф Паоло Роверси.

В Вероне 3 декабря состоялась презентация 47-го выпуска легендарного календаря Pirelli. Над проектом 2020 года работал итальянский фотограф Паоло Роверси.

Новый выпуск Pirelli объединил искусство фотографии и кинематографа. Моделями для художника стали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, дочь художника Стелла Роверси, Индия Мур, Яра Шахиди, Крис Ли, Росалия.

«У Джульетты нет возраста, нет страны и нет границ, она существует вне обстоятельств, — сказал на презентации Паоло Роверси. — Я никогда не перестану ее искать».

Автор показал Джульетту такой, какой она могла бы выглядеть в разные времена и в разных странах.

«Для меня образ Джульетты невероятно сильный, — отметила Миа Гот. — Она воплощает нечто невинное и чистое и невероятно вдохновляет. Я благодарна за возможность представить Джульетту в этот раз».

Клэр Фой призналась, что для нее стало честью принять участие в работе над произведением искусства и исследовании образа Джульетты через эпохи.

В календаре Pirelli — 2020 года 132 страницы и 58 фотографий с моделями, облаченных в старинные костюмы.

Первый выпуск календаря увидел свет в 1964 году. Его снял официальный фотограф The Beatles Роберт Фриман. Календарь стал сенсацией и получил статус ежегодного, но в 1975-1983 годах он не издавался из-за нефтяного кризиса.

Работа с Pirelli — это официальное признание таланта фотографа и модели на мировом уровне. Авторами календаря, который выходит ограниченным тиражом, становились Питер Линдберг, Энни Лейбовиц, Ник Найт, Патрик Демаршелье, Карл Лагерфельд и другие всемирно известные фотографы.

В разные годы на страницах Pirelli появлялись Наоми Кэмпбелл, Милла Йовович, Софи Лорен, Хайди Клум, Кейт Мосс, Наталья Водянова, Бриттани Мерфи, Дженнифер Лопес, Пенелопа Крус, Хилари Суонк, и многие другие знаменитости. На многих снимках модели позировали в откровенной одежде или вовсе без нее.

Фото и видео: Instagram

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