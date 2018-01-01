41-летняя Анастасия Волочкова начала Новый год по-старому.

В Сети обсуждают «новогодний подарок», который Анастасия Волочкова сделала своим подписчикам в ночь на 2 января. «По традиции 1 января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? По многочисленным просьбам ШПАГАТ 2018», — подписала балерина снимок, на котором она запечатлена в любимой позе , а ее обнаженную грудь прикрывают лишь еловые ветки.

Подписчики не оценили «дара». «Шпагат супер! Был бы.. если бы фото было сделано в зале у станка, на тренировке», «Она хорошая балерина, у нее классная растяжка. И тем не менее она ничем не лучше других. И зачем вот это выставлять на публику?», «У всех звезд такие шикарные новогодние фото — в красивых нарядах, с родными и друзьями, с детьми, в праздничных интерьерах. Просто загляденье. И только здесь — запустенье, тоска, обнаженка», — недоумевают фолловеры.

«Настя, давайте в 2018 году фишкой станет мостик», — предлагают они «сменить репертуар».

А вам нравятся Настины шпагаты?

Фото: instagram, globallookpress