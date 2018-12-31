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Елка в углу и Д'Артаньян без шляпы: Елизавета Боярская удивила поклонников семейной фотографией

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Максима Матвеева

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Дочь показала, как выглядит 69-летний Михаил Боярский без шляпы и очков.

Семейная фотография, которую Елизавета Боярская опубликовала в своем блоге, удивила ее подписчиков. На снимке отец актрисы, «Д'Артаньян» Михаил Боярский, запечатлен без шляпы.

«Редкий кадр — Боярский без шляпы», «Наконец то Боярский шляпу снял», «Тысячи чертей, где шляпа?!!!!!», «Боярский ходит дома без шляпы. Миф рассеян. Минус одна тайна для меня», «Ой, без шляпы! Первый раз вижу», «Казалось, что Михаил Сергеевич не снимает шляпу даже в постели! Счастья вам и крепкого сибирского здоровья в новом году», — комментируют подписчики.

«Шляпу вы Михаил передержали», — намекают они на отсутствие волос.

«Без шляпы папу совсем не узнать», — удивляются они.

Стоит отметить, что конечно Михаил Сергеевич не в первый раз предстает без шляпы. Так же он позирует для семейных фото.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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