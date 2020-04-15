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Елизавета Боярская впервые открыто показала годовалого сына

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Елизавета Боярская

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Второй ребенок в семье Елизаветы и ее супруга Максима Матвеева появился в декабре 2018 года. Все время с рождения сына родители тщательно скрывали его от посторонних глаз.

Елизавета Боярская впервые открыто показала младшего сына Гришу. Видеороликов в сториз Instagram она порадовала подписчиков через год и четыре месяца после рождения малыша.

Гриша и раньше появлялся на фото матери, но то в коляске, то она показывала только пучку с крошечными пальчиками. Теперь подписчики актрисы ее светловолосого мальчугана.

Несколько дней назад Елизавета Боярская показала, как в семье отметили 8-й день рождения старшего сына Андрея.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году, их первенец появился на свет два года спустя. Брак стал для Матвеева вторым, раньше он состоял в браке с актрисой Яной Сексте.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram

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