Елизавета Боярская впервые открыто показала годовалого сына

Елизавета Боярская впервые открыто показала младшего сына Гришу. Видеороликов в сториз Instagram она порадовала подписчиков через год и четыре месяца после рождения малыша.

Гриша и раньше появлялся на фото матери, но то в коляске, то она показывала только пучку с крошечными пальчиками. Теперь подписчики актрисы ее светловолосого мальчугана.