Елизавета Боярская впервые открыто показала годовалого сына
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Елизавета Боярская впервые открыто показала младшего сына Гришу. Видеороликов в сториз Instagram она порадовала подписчиков через год и четыре месяца после рождения малыша.
Гриша и раньше появлялся на фото матери, но то в коляске, то она показывала только пучку с крошечными пальчиками. Теперь подписчики актрисы ее светловолосого мальчугана.
Несколько дней назад Елизавета Боярская показала, как в семье отметили 8-й день рождения старшего сына Андрея.
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году, их первенец появился на свет два года спустя. Брак стал для Матвеева вторым, раньше он состоял в браке с актрисой Яной Сексте.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
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