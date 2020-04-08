«Сокровище наше, 8 лет чистого счастья»: Боярская и Матвеев показали, как отметили день рождения с сына

«Сокровище наше, Андрюша, 8 лет! 8 лет- чистого счастья! Расти здоровеньким, веселым, умным, добрым, справедливым, щедрым мальчиком! Ничего не бойся, твоя большая семья всегда рядом, мы тебя очень любим😉❤️🎂🎈🎉 P.S: праздник -праздником , но мы сидим дома, пожалуйста, давайте проявим терпение и заботу друг о друге! Мы скоро обязательно будем гулять и наслаждаться весенней погодой, надо только немного подождать!!! Пожалуйста, оставайтесь дома! Спасибо🙏🏻❤️ Всем чудесного настроения 🍒», — написала актриса. Напомним, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев живут в браке вот уже десять лет. У пары также есть младший сын Григорий, которому в декабре исполнится два года.