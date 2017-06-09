В Сочи картину представил сам режиссер и Елизавета Боярская, сыгравшая в фильме главную роль. Супруг актрисы Максим Матвеев на фестиваль не прилетел, так что на красную дорожку Боярская вышла вместе с Шахназаровым. Елизавета в этот раз выбрала более скромное, чем для московской премьеры, черное платье в крупный белый горох.

Ранее Елизавета Боярская появилась на показе фильма Романа Волобуева «Блокбастер» в компании Евгения Миронова.

К слову, не обошлось без скандала: прямо со сцены «Кинотавра» перед премьерой картины Роман Волобуев заявил, что убирает свое имя из титров, так как итоговый продюсерский вариант монтажа оказался слишком далек от того, что он снимал.

Фото: Александра Погиба / Passion.ru