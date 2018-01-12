Боярская и Матвеев катаются на горных лыжах в Австрии.

В отношения этой пары не верили, обсуждая «жизнь на два города» и предсказывая скорый развод. Но 32-летняя Елизавета Боярская и 35-летний Максим Матвеев, вопреки разговорам недоброжелателей, вместе. Сегодня они в очередной раз доказали свою любовь, опубликовав семейные фотографии с отдыха в горах.

«Не знаю, как у вас, а у нас в Бибирево снега полно. Пришлось на лыжи встать», — написал Максим. А Елизавета просто опубликовала несколько снимков.