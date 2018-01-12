Елизавета Боярская и Максим Матвеев продемонстрировали семейную идиллию на горном склоне
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Боярская и Матвеев катаются на горных лыжах в Австрии.
В отношения этой пары не верили, обсуждая «жизнь на два города» и предсказывая скорый развод. Но 32-летняя Елизавета Боярская и 35-летний Максим Матвеев, вопреки разговорам недоброжелателей, вместе. Сегодня они в очередной раз доказали свою любовь, опубликовав семейные фотографии с отдыха в горах.
«Не знаю, как у вас, а у нас в Бибирево снега полно. Пришлось на лыжи встать», — написал Максим. А Елизавета просто опубликовала несколько снимков.
Пара находится в Австрии, в Тироле. Их сопровождает сын — пятилетний Андрей.
Осенью прошлого года наследник известной фамилии впервые вышел в свет в сопровождении Михаила Боярского и его супруги Ларисы Луппиан на фестивале детского и семейного кино «Солнечный остров». Также мама случайно или намеренно показала его в одном из благотворительных роликов, опубликованных в ее Instagram.
Фото: instagram