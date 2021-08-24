Элизабет Олсен восхитилась смелостью Скарлетт Йоханссон в борьбе с Disney

О ситуации с Йоханссон и Disney в том же интервью для Vanity Fair высказался актер Джейсон Судейкис. Он назвал решение актрисы пойти против компании — «крутым и в ее стиле». А также добавил, что самое главное — не упускать творческую автономию, но и постараться найти баланс между стриминговыми сервисами и показами в кинотеатрах. Потому что в кризисное время даже поход в кино семье из пяти человек может серьезно ударить по карману.