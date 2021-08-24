Элизабет Олсен восхитилась смелостью Скарлетт Йоханссон в борьбе с Disney
Несмотря на то, что этот конфликт обернулся для Скарлетт закрытием проектов с ее участием, Элизабет Олсен не побоялась публично высказаться в защиту Йоханссон. Во время беседы с журналистом Vanity Fair она честно призналась: «Я думаю, что она очень крутая. Когда я прочитала об иске, то буквально произнесла: "Молодец, Скарлетт!"», — сказала Олсен.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kristin Callahan/Global Look Press
За судьбу пробивной Скарлетт Элизабет совсем не переживает. Куда больше ее волнует фильмы с небольшим бюджетом, которым все труднее попасть на большие экраны. Эта тенденция прослеживалась и до пандемии, но сейчас это стало повальным трендом.
О ситуации с Йоханссон и Disney в том же интервью для Vanity Fair высказался актер Джейсон Судейкис. Он назвал решение актрисы пойти против компании — «крутым и в ее стиле». А также добавил, что самое главное — не упускать творческую автономию, но и постараться найти баланс между стриминговыми сервисами и показами в кинотеатрах. Потому что в кризисное время даже поход в кино семье из пяти человек может серьезно ударить по карману.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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