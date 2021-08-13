От потери денег до разрыва контрактов: чем обернулась для Скарлетт Йоханссон борьба с Disney

Ссора с корпорацией из-за денег плохо закончилась для Скарлетт Йоханссон. Как сообщает издание Giant Freakin Robot, картина с ее участием — «Башня ужасов», основанная на одном из популярных аттракционов Disney, была заморожена.

Кроме того, закрыли несколько проектов, на которых Скарлетт выступала в качестве продюсера. Какие именно, не уточняется.