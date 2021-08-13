От потери денег до разрыва контрактов: чем обернулась для Скарлетт Йоханссон борьба с Disney
Ссора с корпорацией из-за денег плохо закончилась для Скарлетт Йоханссон. Как сообщает издание Giant Freakin Robot, картина с ее участием — «Башня ужасов», основанная на одном из популярных аттракционов Disney, была заморожена.
Кроме того, закрыли несколько проектов, на которых Скарлетт выступала в качестве продюсера. Какие именно, не уточняется.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency
Напомним, актриса обвинила компанию в том, что потеряла много прибыли — 50 млн долларов. В иске адвокаты звезды указали, что до начала съемок в «Черной вдове» ей обещали, что у Marvel будут эксклюзивные права на прокат картины, однако этого не произошло, и фильм был сразу запущен на стриминговой платформе.
Скандал после претензий Йоханссон возник большой. Disney обвинили актрису в жестокости и в том, что она не думает о людях — компания запустила показ киноленты на своем стриминговом сервисе, чтобы поддержать тех, кто сидит дома.
Скарлетт, в свою очередь, поддержали много правозащитных организаций, которые заявили, что ее выставляют эгоистичной и черствой женщиной, потому что она пытается защитить свои права.
Фото: Global Look press
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