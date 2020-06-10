Елена Воробей рассказала о необычных симптомах, неприятных «побочках» и отрицательном тесте на коронавирус

Однако не все так гладко, как кажется со стороны. Компьютерная томография легких артистки показала, что они были поражены, хоть и не более, чем на 25%. Распространенные симптомы болезни — высокая температура, сильные боли в мышцах — сопровождались необычными. В интервью с журналом «СтарХит» женщина призналась: болезнь дала неприятную «побочку» в виде депрессии и симптомы в виде потери не только обоняния, но и слуха, сильно закладывало уши.

«Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние — одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться», — поделилась она.

О том, что Елена Воробей заболела коронавирусом, стало известно чуть больше недели назад. Артистка некоторое время скрывала недуг, боясь расстроить пожилого отца-сердечника.

Сейчас, когда тесты показали отрицательный результат, женщина потихоньку возвращается к привычной жизни: «Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни. И можно с чистой совестью выходить в люди!»

Редакция Passion.ru желает Елене как можно скорее полностью восстановиться и больше не болеть!