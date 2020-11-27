Елена Воробей готовится к свадьбе с 50-летним чиновником

У Елена есть 17-летняя дочь София, которую она родила от бизнесмена Игоря Константиновича. А у Сергея Евтуховича — 24-летний сын Артем и дочь-школьница. Для Сергея было важно, чтобы его женщина приняла детей от предыдущих отношений. В окружении пары рассказали, что предыдущая его избранница, которую он очень любил, запрещала общаться с сыном и дочерью.

Елена Воробей уже несколько раз была в загсе, и дважды — для фиктивного брака. В первый раз она отправилась туда, чтобы поступит в ленинградский вуз, а второй — чтобы получить прописку и выйти замуж по любви. Родители ее любимого мужчины были против его отношений с Еленой, потому что у них не было жилплощади.

Третьим и уже настоящим мужем артистки стал актер театра «Буфф» Андрей Кислюк. Их брак распался после того, как Елена не могла забеременеть, отношения с мужем испортились и он нашел молодую любовницу.

Отец дочери Воробей Игорь Константинович развелся с женой, принял ребенка от артистки, но женился не на ней, а на другой женщине.