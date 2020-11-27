Елена Воробей готовится к свадьбе с 50-летним чиновником
Фото: www.instagram.com/vorobei_elena/
На днях 53-летняя Елена Воробей рассказала, что собирается замуж. Правда, она не назвала имя избранника, отметив, что он не любит публичность и работает на государство. Тогда же артистка призналась, что именно такого мужчину ждала всю жизнь.
И теперь стало известно, кто же тот счастливец, что пойдет под венец с Еленой. Им оказался 50-летний Сергей Евтухович, сообщает издание «Экспресс Газета» и публикует его фото. Елена и Сергей родились в Бресте. Высшее образование он получал в Москве, а после вернулся в Минск. Встретились они в Беларуси, когда Воробей была там на гастролях.
Фото: www.instagram.com/sergei.evtukhovich/
У Елена есть 17-летняя дочь София, которую она родила от бизнесмена Игоря Константиновича. А у Сергея Евтуховича — 24-летний сын Артем и дочь-школьница. Для Сергея было важно, чтобы его женщина приняла детей от предыдущих отношений. В окружении пары рассказали, что предыдущая его избранница, которую он очень любил, запрещала общаться с сыном и дочерью.
Елена Воробей уже несколько раз была в загсе, и дважды — для фиктивного брака. В первый раз она отправилась туда, чтобы поступит в ленинградский вуз, а второй — чтобы получить прописку и выйти замуж по любви. Родители ее любимого мужчины были против его отношений с Еленой, потому что у них не было жилплощади.
Третьим и уже настоящим мужем артистки стал актер театра «Буфф» Андрей Кислюк. Их брак распался после того, как Елена не могла забеременеть, отношения с мужем испортились и он нашел молодую любовницу.
Отец дочери Воробей Игорь Константинович развелся с женой, принял ребенка от артистки, но женился не на ней, а на другой женщине.
Фото и видео: Instagram Елены Воробей и Сергея Евтуховича
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