Елена Ваенга призналась, что отдает половину зарплаты первому мужу: «Это честно, он мне помог»

Елена Ваенга призналась, что до сих пор отдает половину зарплаты первому мужу Ивану Матвиенко, с которым прожила больше пятнадцати лет. Именно он когда-то поверил в Елену и помог ей начать карьеру в шоу-бизнесе. Матвиенко даже продал свою квартиру, чтобы записать для супруги и будущей звезды музыкальный альбом. Они давно расстались, но поддерживают дружеские отношения. «Это порядочно, это честно… Он мне очень помог», — рассказала певица в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Также Елена призналась, что скептически относится к шоу-бизнесу и стандартам красоты: «Я приехала, посмотрела, походила, поглядела — и ушла навсегда в Петербург. Я делю Москву на людей и на шоу-бизнес. Я не выше их всех, упаси господь. Но я совершенно из другого теста. Надо соответствовать, надо тусоваться, надо подобрать гардероб. <..>Я не хочу худеть, если мне говорят, что надо. Я сама разберусь, когда мне худеть».