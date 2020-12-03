Елена Ваенга призналась, что отдает половину зарплаты первому мужу: «Это честно, он мне помог»
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Елена Ваенга призналась, что до сих пор отдает половину зарплаты первому мужу Ивану Матвиенко, с которым прожила больше пятнадцати лет. Именно он когда-то поверил в Елену и помог ей начать карьеру в шоу-бизнесе. Матвиенко даже продал свою квартиру, чтобы записать для супруги и будущей звезды музыкальный альбом. Они давно расстались, но поддерживают дружеские отношения. «Это порядочно, это честно… Он мне очень помог», — рассказала певица в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Также Елена призналась, что скептически относится к шоу-бизнесу и стандартам красоты: «Я приехала, посмотрела, походила, поглядела — и ушла навсегда в Петербург. Я делю Москву на людей и на шоу-бизнес. Я не выше их всех, упаси господь. Но я совершенно из другого теста. Надо соответствовать, надо тусоваться, надо подобрать гардероб. <..>Я не хочу худеть, если мне говорят, что надо. Я сама разберусь, когда мне худеть».
К слову, недавно в гостях у Бориса Корчевникова была певица МакSим. Артистка, о которой долгое время ничего не было слышно, появилась на публике и прокомментировала свое исчезновение на долгие месяцы. «Я попала в серьезную аварию и пролежала в больнице два месяца. Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные повреждения внутренних органов. Я сильно поправилась — на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула сцену», — рассказала МакSим Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека». Певица добавила, что ее уход со сцены связан не только с аварией.
Фото: globallookpress, instagram
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