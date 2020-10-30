Елена Преснякова рассказала о раннем аборте: «Каждый раз ставлю свечку за малыша»
Фото: Скриншот YouTube «Судьба человека»
Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший стали героями передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Главным признанием со стороны Елены стало то, что она потеряла ребенка после расставания с Пресняковым в молодости — она не знала, как будет жить дальше, и сделала аборт.
55 лет брака не были такими безоблачными, как считают многие поклонники звездной пары. В какой-то момент наступил кризис.
«Тогда пианист Борис Владимирович Рычков пригласил меня играть в потрясающий ансамбль. Я думал, мол, вот уеду... Наверное, Лена подумала, что мы расстаемся, вот и пошла на это... А мне хотелось поиграть с классными музыкантами, но потом я понял, что надо вернуться к ней, и сделал это», — рассказывает Владимир.
Елена рассказывает, что жалеет о сделанном до сих пор, и пытается замолить грех.
«Даже когда в церковь иду, обязательно ставлю свечку за малыша. Вина моя осталась, она есть. Я считаю, что это грех. Сейчас бы этот ребенок был старше Вовы...», — с горечью говорит Елена.
Сейчас у нее есть отдушина — внуки. У их сына Владимира Преснякова-младшего трое сыновей. Старший, Никита, рожден в гражданском браке с Кристиной Орбакайте. Второго сына, Артема, родила ему его нынешняя жена, певица Наталья Подольская.
А совсем недавно, 23 октября, в одной из московских клиник на свет появился младший сын музыканта Иван.
Владимир Пресняков-старший рассказал и о том, почему рухнул брак его сына с Кристиной Орбакайте. По его мнению, сын полностью виноват сам.
«Он хотел, чтобы Кристина была мамой, хозяйкой. А она очень талантливый человек и тоже хотела себя проявлять на сцене. Это ему не очень нравилось».
Елена придерживается немного другого мнения — ей кажется, что Владимир и Кристина просто не прошли испытания славой.
Фото и видео: Instagram Владимира Преснякова, шоу «Судьба человека»
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