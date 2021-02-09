Дорогие вещи и стильный гардероб: Елена Подкаминская предстанет в образе жены олигарха
Фото: Пресс-служба
В новой лирической комедии «Жена олигарха» звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская сыграет брошенную жену богатого человека. В многосерийной ленте героиня Подкаминской будет удивлять дизайнерскими идеями и носить дорогие стильные вещи. Работая над гардеробом героини Елены Альбины, художники вдохновлялись образами Виктории Бекхэм и Мелании Трамп. «Главный акцент сделан на аксессуары, — рассказал художник по костюму Валентин Гнездилов. — Широкополые шляпы, дорогие очки и перчатки, которые стали символом стерильности. Ведь героиня приезжает в маленький городок, где ей все кажется пыльным, грязным и чужим».
Фото: Пресс-служба
«Символично, что в сотрудничестве с Дмитрием Дьяченко, режиссером первых сезонов "Кухни", мы снова запускаем проект с Леной Подкаминской, чья звездная карьера начиналась на "СТС". Уверен, что и в этот раз ее талант и женское обаяние помогут новой истории стать успешной», — отметил генеральный продюсер канала «СТС» Антон Федотов.
По сюжету после таинственного исчезновения супруга (Игорь Верник) Альбина Барвашина с детьми (Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова) вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне и вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Теперь ей придется забыть о сказочной жизни в столице русских олигархов и научиться жить с пустым кошельком на родине. Хлопот добавит и завод по производству кирзовых сапог — единственное, что осталось после мужа. Правда, завод на грани банкротства, а местные жители совсем не рады приезду высокомерной экс-миллионерши. В итоге Альбина не только наведет порядок на заводе, но и запустит в производство сумки по собственным лекалам. Для этого художники проекта разработали уникальный дизайн сумки и логотип «АБ», символизирующий инициалы героини.
Фото: Instagram, пресс-служба
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