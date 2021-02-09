Дорогие вещи и стильный гардероб: Елена Подкаминская предстанет в образе жены олигарха

По сюжету после таинственного исчезновения супруга (Игорь Верник) Альбина Барвашина с детьми (Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова) вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне и вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Теперь ей придется забыть о сказочной жизни в столице русских олигархов и научиться жить с пустым кошельком на родине. Хлопот добавит и завод по производству кирзовых сапог — единственное, что осталось после мужа. Правда, завод на грани банкротства, а местные жители совсем не рады приезду высокомерной экс-миллионерши. В итоге Альбина не только наведет порядок на заводе, но и запустит в производство сумки по собственным лекалам. Для этого художники проекта разработали уникальный дизайн сумки и логотип «АБ», символизирующий инициалы героини.