Елена Подкаминская устроила теплую осенюю фотосессию для дочки Евы

Несмотря на большую загруженность и плотный график, Елена Подкаминская неизменно находит время на троих своих детей, и делится подробностями семейной жизни со своими подписчиками.

На этот раз актриса, которая известная многим по популярному сериалу «Кухня» порадовала своих подписчиков уютной осенней фотосессией со своей младшей дочкой Евой.

«Кто из вас не сожалел об этом возрасте, когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир?», — написала актриса под фотографиями.