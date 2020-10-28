Елена Подкаминская устроила теплую осенюю фотосессию для дочки Евы
Фото: www.instagram.com/podkaminskaya_official/?hl=ru
Несмотря на большую загруженность и плотный график, Елена Подкаминская неизменно находит время на троих своих детей, и делится подробностями семейной жизни со своими подписчиками.
На этот раз актриса, которая известная многим по популярному сериалу «Кухня» порадовала своих подписчиков уютной осенней фотосессией со своей младшей дочкой Евой.
«Кто из вас не сожалел об этом возрасте, когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир?», — написала актриса под фотографиями.
Для прогулки мама и дочка оделись в красивые и стильные наряды.
«Евик, какая принцесса! Вы такие солнышки», «Опять красотки , вы лучшие», «Красивые и счастливые, мама и доченька», «Какая Вы чудесная! Так всегда приятно от Вашего внутреннего света», «Как вы мне нравитесь!! Смотрю все картины с вашим участием. У вас открытый, добрый взгляд. Удачи», «Волшебно красивые! Ох, эти улыбки», – пишут поклонники.
Елена Подкаминская воспитывает троих детей – старшую дочку Полину от первого брака, а также двоих детей от нынешнего супруга Дениса Гущина, младшую дочку Еву и сына Александра, который появился на свет в феврале этого года.
Фото и видео: Instagram Елены Подкаминской
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