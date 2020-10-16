Елена Подкаминская впервые после третьих родов снялась в смелой фотосессии, показав идеальную фигуру

«Подруги называют меня ведьмой. Но я ничего специально не делаю», — призналась Елена. Она рассказала, что ее муж Денис Гущин — гуру йоги, и она периодически занимается с ним.

Елена Подкаминская замужем второй раз. Первым ее супругом был бизнесмен Александр Пляцевой, от которого она родила дочь Полину. Брак распался через 6 лет после свадьбы. В 2017 году актриса вышла замуж во второй раз, и вскоре у нее с супругом родилась дочь Ева.

Елена призналась, что, когда ждала третьего малыша, мечтала о сыне. И, когда она пришла на УЗИ и увидела «то место», а врач подтвердил, что у нее будет мальчик, то ее радости не было предела.

«У меня было ощущение, что я получила "Оскар" или выиграла Олимпиаду. Конечно, я хотела и звала сына. Мне хочется воспитать настоящего мужчину», — призналась актриса.