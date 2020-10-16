Елена Подкаминская впервые после третьих родов снялась в смелой фотосессии, показав идеальную фигуру
Фото: www.instagram.com/podkaminskaya_official/
В конце февраля 2020 года Елена Подкаминская родила сына Александра. Мальчика Елена рожала, как и вторую дочь Еву, дома.
И впервые за полгода актриса приняла участие в большой фотосесии для издания Peopletalk. «Мой первый большой фотосет после рождения Саши вышел довольно смелым. А почему бы и нет? Да, спортзал ещt впереди, но огромное удовольствие от всех образов и движения я уже получила. Благодарю за приглашение, теплый прием и душевное общение!» — написала Подкаминская в Instagram.
В интервью Елена рассказала, что во время каждой беременности набирала по 15 килограммов. Но после родов она ничего специально не делала, чтобы вернуть прежнюю форму.
«Подруги называют меня ведьмой. Но я ничего специально не делаю», — призналась Елена. Она рассказала, что ее муж Денис Гущин — гуру йоги, и она периодически занимается с ним.
Елена Подкаминская замужем второй раз. Первым ее супругом был бизнесмен Александр Пляцевой, от которого она родила дочь Полину. Брак распался через 6 лет после свадьбы. В 2017 году актриса вышла замуж во второй раз, и вскоре у нее с супругом родилась дочь Ева.
Елена призналась, что, когда ждала третьего малыша, мечтала о сыне. И, когда она пришла на УЗИ и увидела «то место», а врач подтвердил, что у нее будет мальчик, то ее радости не было предела.
«У меня было ощущение, что я получила "Оскар" или выиграла Олимпиаду. Конечно, я хотела и звала сына. Мне хочется воспитать настоящего мужчину», — призналась актриса.
Фото и видео: Instagram Елены Подкаминской
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