Сам себе режиссер: Елена Малышева показала трогательное видео с внуками

Доктор наук и известная телеведущая Елена Малышева обожает своих двоих внуков Игоря и Артура. Оба мальчика родились в семье старшего сына Юрия. Бабушка регулярно показывает подписчикам в Instagram любимых малышей.

В очередной раз телеведущая опубликовала трогательный видеоролик с мальчишками. Она пояснила: «Сама смонтировала видео про своих мальчишек. Смешные».