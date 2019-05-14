Сам себе режиссер: Елена Малышева показала трогательное видео с внуками

Доктор наук и известная телеведущая Елена Малышева обожает своих двоих внуков Игоря и Артура. Оба мальчика родились в семье старшего сына Юрия. Бабушка регулярно показывает подписчикам в Instagram любимых малышей.
В очередной раз телеведущая опубликовала трогательный видеоролик с мальчишками. Она пояснила: «Сама смонтировала видео про своих мальчишек. Смешные».
«Чудо малыши!!!», «Я тоже люблю свою внучку, до умопомрачения», «Вам теперь внучку нужно», - написали подписчики Елены Малышевой.
Напомним, телеведущая замужем за профессором Московского государственного медико-стоматологического университета, доктором медицинских наук, специалистом по молекулярной биологии Игорем Малышевым. У них двое сыновей: 30-летний Юрий и 28-летний Василий. Старший работает с мамой на телевидении, младший – юрист, и он пока не выбрал спутницу жизни.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoliy Lomochov, Pravda Komsomolskaya, Anton Belitsky/ Global Look press
Видео: Instagram
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