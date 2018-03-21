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Елена Летучая показала новую фигуру в очень тесном платье

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Фото из Instagram Елены Летучей
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39-летняя Елена Летучая «опровергла» слухи о беременности в новом видео.

В последнее время поклонники Елены Летучей ждали от любимицы приятных новостей. После того, как звезда немного поправилась, все решили, что она «в положении». Сегодня, после нескольких дней проведенных в специализирующейся на детоксе клинике, телезвезда продемонстрировала новую фигуру. Видеоролик был опубликован в ее официальном фанатском сообществе.

В клинике, которая находится в солнечной Испании, для Елены составили индивидуальную программу. Ее цель была скинуть 2-3 килограмма и приблизиться к «идеальным» 57−58 килограммам, сообщают СМИ. Рост звезды составляет 176,5 сантиметров.

«Подарить себе неделю только самой с собой, при постоянных стрессах-лучший подарок! Я посвящаю время себе и своему здоровью! За три дня нахождения тут, у меня даже румянец появился. Никогда не думала что за такой короткий срок я буду чувствовать себя заново рожденной», — писала Летучая в Instagram.

Фото: instagram

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