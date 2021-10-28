Елена Кулецкая рассказала о ревности мужа, гонорарах и модельной карьере детей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @elenakuletskaya/Instagram
Кулецкая познакомилась с будущим мужем, оператором-постановщиком Станиславом Романовским, на съемках. Возлюбленные не сразу поняли, что будут вместе, но спустя некоторое время между ними вспыхнули чувства. Несколько лет спустя пара трепетно относится друг к другу, Елена полностью доверяет своему супругу и сама не дает поводов для ревности.
Кулецкая никогда не стремилась выйти замуж за успешного и богатого мужчину ради комфортной жизни. А на первое место всегда ставила карьеру. «Я бы не смогла жить с человеком, который был бы сильно богаче и успешней, было бы некомфортно, и я чувствовала бы себя содержанкой».
Модель построила удачную карьеру, успела пожить в разных странах и купить квартиру в Париже. В начале творческого пути Лена тратила очень много денег на брендовые вещи, но сейчас предпочитает покупать одежду из среднего сегмента. «Хорошо, что я в молодости этим переболела, сейчас у меня нет стремления купить что-то брендовое».
Елена и Станислав воспитывают двоих прекрасных дочерей Нику и Сашу, которые родились с огненно-рыжими волосами. Девочки обожают фотографироваться и часто появляются в Instagram своей звездной мамы. Но родители не планируют делать из наследниц моделей. Елена уверена, что это слишком сложная работа для детей. Однажды Ника попробовала себя в качестве манекенщицы, но неудачно. Поэтому Кулецкая не думает, что дочери унаследовали ее любовь к подиуму.
Полное интервью с Еленой Кулецкой читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram