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Елена Ксенофонтова отсудила алименты на дочь у экс-супруга

48-летняя российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова после развода с супругом Александром Рыжих на протяжении нескольких лет вела борьбу сначала за опеку, а потом за алименты для их общей дочери Софии. За отцом девочки числится долг в почти миллион рублей.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Елена Ксенофонтова с дочерью Софией

Фото: @elena_ksenofontova_official/Instagram

После расторжения брака Александр пытался получить опеку над ребенком, но ему этого не удалось. Суд поддержал актрису, дочь которой тяжело переживала развод родителей. Елене пришлось водить маленькую Софию к психологу. «Хорошо, что в начале процесса Софья находилась в возрасте, когда психика мобильна. Но, конечно, не обошлись без помощи психологов», — рассказывала актриса в интервью StarHit.

Елена Ксенофонтова в сериале «Кухня. Война за отель»

Новый иск по делу об алиментах, который подавал экс-муж Ксенофонтовой с целью понизить выплаты на ребенка не был удовлетворен судом. Сначала мужчина неправильно оформил документы, а потом и вовсе два раза не явился на заседание. «Суд оставил иск без рассмотрения. Истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу», — рассказали в пресс-службе суда источнику.

Несмотря на судебные разбирательства, которые длятся уже около пяти лет, Елена не запрещает отцу Софии видится с ней. Актриса уверена, что отношения между дочерью и родителем не должны касаться юридической стороны вопроса.

Напомним, что Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих состояли в браке девять лет. Все это время актриса страдала от физического и психологического насилия со стороны супруга. Она боялась закончить абьюзивные отношения из-за страха за свое будущее. Однако, артистка смогла найти в себе силы подать на развод.

Фото и видео: Instagram