Елена Ксенофонтова отсудила алименты на дочь у экс-супруга

Новый иск по делу об алиментах, который подавал экс-муж Ксенофонтовой с целью понизить выплаты на ребенка не был удовлетворен судом. Сначала мужчина неправильно оформил документы, а потом и вовсе два раза не явился на заседание. «Суд оставил иск без рассмотрения. Истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу», — рассказали в пресс-службе суда источнику.

Несмотря на судебные разбирательства, которые длятся уже около пяти лет, Елена не запрещает отцу Софии видится с ней. Актриса уверена, что отношения между дочерью и родителем не должны касаться юридической стороны вопроса.

Напомним, что Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих состояли в браке девять лет. Все это время актриса страдала от физического и психологического насилия со стороны супруга. Она боялась закончить абьюзивные отношения из-за страха за свое будущее. Однако, артистка смогла найти в себе силы подать на развод.