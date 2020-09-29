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Елена Корикова напомнила о себе в социальных сетях впервые за три месяца

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Елена Корикова в отпуске

Фото: www.instagram.com/korikova_official/

Она опубликовала фотографии из машины во время поездки в Леруа.

Подписчики актрисы Елены Кориковой сегодня заметили новый пост в ее Instagram впервые за три месяца.

«Для тех, кто соскучился, напоминаю о себе», – пишет Елена под фотографиями.

На фото она в уютной рубашке и стеганой панаме едет в машине – как отметила актриса, по дороге в Леруа.

Елена Корикова продолжает работу в театре, однако ведет не слишком активную жизнь в социальных сетях – актриса редко выкладывает фотографии и почти не делится с подписчиками важными событиями своей жизни.

Каждый пост Кориковой вызывает большой интерес под постами в ее Instagram.

Подписчики делают ей комплименты, отмечают, что она прекрасно выглядит и просят почаще радовать своими фотографиями.

«Я уже забеспокоился за вас, давно нет новостей о вас», – пишет один из ее поклонников.

«Обожаемая Еленочка, прекрасная, как всегда», – делает актрисе комплимент другая.

Фото и видео: Instagram Елены Кориковой

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