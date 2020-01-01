Нежная, стройная, загорелая: 47-летняя Елена Корикова восхитила фанатов своей фотографией

«С Новым годом, Елена прекрасная», «Какая красивая», «Богиня», «Это больше о русалочке», «Лена вы такая красотка», «Как всегда, шикарная девушка», «Загляденье», «Как прекрасны чудо красота грация», «На Вас очень приятно смотреть, прелестная, светлая, воздушная девушка», «Шикарная!!!!! Стройняшка», «Самая любимая актриса, сейчас таких нет больше», — обсуждают восхищенные подписчики.