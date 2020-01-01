Нежная, стройная, загорелая: 47-летняя Елена Корикова восхитила фанатов своей фотографией
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Елены Кориковой
Елена Корикова опубликовала роскошную фотографию.
«Новый год, новые фото! Спасибо @natuysflower. Немного юмора в ленту, листайте», — написала актриса.
«С Новым годом, Елена прекрасная», «Какая красивая», «Богиня», «Это больше о русалочке», «Лена вы такая красотка», «Как всегда, шикарная девушка», «Загляденье», «Как прекрасны чудо красота грация», «На Вас очень приятно смотреть, прелестная, светлая, воздушная девушка», «Шикарная!!!!! Стройняшка», «Самая любимая актриса, сейчас таких нет больше», — обсуждают восхищенные подписчики.
Фото и видео: instagram
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