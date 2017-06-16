Накануне, 29 июня, состоялось закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля

В этот вечер по красной ковровой дорожке прошлись многие звезды отечественного кинематографа. В их числе была и 59-летняя актриса Елена Кондулайнен, обратившая на себя все внимание присутствующих. Для выхода в свет артистка выбрала розовое атласное платье с глубоким декольте, пышными короткими рукавами и огромным бантом на груди, дополнив и без того «сказочный» образ длинными белыми перчатками.

Отметим, что и на открытии ММКФ-2017 актриса отличилась очень откровенным нарядом. Актриса появилась на церемонии в черно-белом платье в пол с внушительным декольте, дополнив образ меховым шарфом и черными перчатками.

Стоит отдать Елене должное - даже несмотря на свой возраст, она продолжает носить откровенные наряды, напоминая всем о своем звании одной из самых сексуальных артисток отечественного кинематографа.

А как вам смелый образ Кондулайнен?

Фото: Александра Погиба, globallookpress.com, eastnews.ru