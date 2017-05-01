Мария Погребняк известна не только как супруга известного футболиста. Длинноногая блондинка с кукольной внешностью ведет блог в Instagram, на который подписано почти 600 тысяч пользователей, ведет успешный бизнес, продавая одежду собственного производства, а также является примером для подражания для многих женщин, ведь ей удалось сохранить идеальное тело, являясь матерью троих детей. Сегодня в откровенном интервью для журнала «СтарХит» она призналась, что стимулирует ее всегда оставаться привлекательной.

Львиная доля заслуг принадлежит супругу красавицы. Жесткие требования, которые он предъявляет, могли бы удивить и возмутить многих женщин. Но для успешной блондинки это — всего лишь одна из особенностей любимого мужчины, с которой она прекрасно уживается.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)Мар 5 2017 в 9:05 PST

Павлу важно, чтобы жена была привлекательной. Так, он сам выбирает и дарит ей обувь. «Мужа заводит, когда я надеваю шпильки. Он еще может стерпеть кроссовки, но вот эти лодочки… Паше кажется, что это не сексуально для девушки. И каблук у моих туфель должен быть минимум 16 сантиметров. Когда муж покупает мне туфли, он замеряет высоту. Если меньше положенного, обувь он не берет. Вкус у него хороший, он знает мой размер, что люблю, может брать даже одну и ту же модель, просто в разных цветах», — похвасталась Мария.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)Фев 28 2017 в 10:59 PST

Впрочем, она и сама — весьма жесткий человек. Например, терпеть не может капризных детей, своих сыновей растит в строгости. Их воспитанием (мальчикам 10, 8 и 6 лет) Маша старается заниматься сама, не доверяя няням. Поощряет за успехи, причем размеры «премий» не завышает: за грамоту в школе ребята могут получить 500-1000 рублей — таким образом они зарабатывают на что-то нужное, например копят на смартфоны. Бабушка время от времени помогает семье — когда у мамы не находится времени на то, чтобы забрать кого-то из школы, но ребят не балует.

После того, как в декабре 2015 года 33-летнего футболиста лишили водительских прав, любящая жена взяла на себя роль семейного водителя. «Не могу управлять своим временем, приходится мужа везде возить, а у него такой график… То отпускают пораньше, то "Маш, забери меня!" Так я превратилась в личного водителя», — с улыбкой сообщила она. Детей тоже возит она: как к няням, так и к водителям, у нее нет доверия.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)Апр 28 2017 в 11:05 PDT

Переезжать и лишаться сумасшедшего московского ритма пара не намерена. У Маши свое дело в центре Москвы. Даже в таком режиме занятости ей удается выглядеть на все сто. Не так давно отец семейства тоже начал задумываться о том, чтобы заняться бизнесом. «У нас столько детей, что уже пора бы начать что-то делать. Он уже задумывается об этом, но еще два-три года точно будет играть», — сообщила жена.

Фото: instagram.com