«Ела и буду есть»: сильно похудевшая Лолита Милявская в забавном видео рассказала о своем «диетическом» меню
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Фото: Instagram
Лолита Милявская несколько месяцев назад ушла от своего пятого мужа Дмитрия Иванова. Поклонники артистки уверены: развод пошел ей на пользу. За короткое Лолита очень сильно похудела, помолодела и посвежела.
Многие подписчики восторгаются новой фигуры Лолиты, а она показала свое необычное «диетическое» меню.
«Вы мне всегда очень нравились и нравитесь всегда разной. Такая, как есть, милая и ни на кого непохожая», «Прибежала домой, отварила картошку, открыла шпроты», «Лолита, вы искусительница... Не поверите, так захотелось... Пошла за шпротным паштетом», «Вот поэтому народ-то Лолиту и любит, потому что не только талант и оптимизм, еще и ноль пафоса и эгоизма в отношении своих фанатов!», — написали Милявской в комментариях.
Кстати, недавно Лолита принимала участие в новом youtube-шоу Максима Галкина «Музкалити», где она призналась, что уже нашла замену мужу-изменнику. А в комментариях к ее постам певица просит не поднимать тему ее брака и забыть о Дмитрии Иванове.
Фото и видео: Instagram
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