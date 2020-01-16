«Ела и буду есть»: сильно похудевшая Лолита Милявская в забавном видео рассказала о своем «диетическом» меню

«Вы мне всегда очень нравились и нравитесь всегда разной. Такая, как есть, милая и ни на кого непохожая», «Прибежала домой, отварила картошку, открыла шпроты», «Лолита, вы искусительница... Не поверите, так захотелось... Пошла за шпротным паштетом», «Вот поэтому народ-то Лолиту и любит, потому что не только талант и оптимизм, еще и ноль пафоса и эгоизма в отношении своих фанатов!», — написали Милявской в комментариях.

Кстати, недавно Лолита принимала участие в новом youtube-шоу Максима Галкина «Музкалити», где она призналась, что уже нашла замену мужу-изменнику. А в комментариях к ее постам певица просит не поднимать тему ее брака и забыть о Дмитрии Иванове.