«Боялась, что забеременею»: Лолита рассказала о своем первом поцелуе и личной жизни после пятого развода
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Фото: Кадр программы
Лолита Милявская стала гостьей программы Максима Галкина «Музыкалити» — шоу, где звезды отечественной эстрады и молодое поколение исполнителей обсуждают современные хиты.
В студии напротив 56-летней Лолиты Милявской оказался 19-летний рэпер Thrill Pill. Во время съемок не обошлось и без вопросов с «перчинкой», которые расшевелили артистов.
Максим Галкин спросил, сколько лет было Лолите, когда у нее случился первый поцелуй.
«Мне было 14 лет, и меня впервые отпустили в настоящий поход — с палаткой и комарами, — рассказала Милявская. — Тогда и поцеловалась в первый раз. Потом боялась забеременеть, все время крутилась перед зеркалом, смотрела, не растет ли живот. Мы как раз проходили по биологии пестики и тычинки».
Фото: Кадр программы
Затем последовал очередной провокационный вопрос от Максима Галкина: он поинтересовался, в каком возрасте у Лолиты был первый секс.
«В 18 лет. Потом я быстро вышла замуж. Тогда иначе было нельзя», — вспомнила свою молодость Лолита.
Третий интимный вопрос от Галкина смутил даже Лолиту. Максим поинтересовался, когда у рэпера был последний секс, и когда он был у Лолиты. Тимур, не мешкая, ответил, что сегодня. А Лолита призадумалась и, смутившись, призналась, что пять дней назад.
Лолита недавно развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым, и ее отвел дал понять, что замену ему она нашла достаточно быстро.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, «Музыкалити»
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