«Боялась, что забеременею»: Лолита рассказала о своем первом поцелуе и личной жизни после пятого развода

В студии напротив 56-летней Лолиты Милявской оказался 19-летний рэпер Thrill Pill. Во время съемок не обошлось и без вопросов с «перчинкой», которые расшевелили артистов.

Максим Галкин спросил, сколько лет было Лолите, когда у нее случился первый поцелуй.

«Мне было 14 лет, и меня впервые отпустили в настоящий поход — с палаткой и комарами, — рассказала Милявская. — Тогда и поцеловалась в первый раз. Потом боялась забеременеть, все время крутилась перед зеркалом, смотрела, не растет ли живот. Мы как раз проходили по биологии пестики и тычинки».