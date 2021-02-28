Экстренно госпитализированная Людмила Лядова находится в тяжелом состоянии: «Прошу молитв»
До этого источник рассказал агентству, что пианистку, певицу и композитора Лядову госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу № 52, где она попала в терапевтическое отделение.
«Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%», — рассказал ее представитель Виталий Мирошников.
Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с Ниной Пантелеевой. Музыку Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Юрий Богатиков и другие знаменитые артисты.
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Фото: Persona Stars
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