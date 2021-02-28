Экстренно госпитализированная Людмила Лядова находится в тяжелом состоянии: «Прошу молитв»

До этого источник рассказал агентству, что пианистку, певицу и композитора Лядову госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу № 52, где она попала в терапевтическое отделение.

«Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%», — рассказал ее представитель Виталий Мирошников.