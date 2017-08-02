48-летняя Светлана Бондарчук покорила подруг своей фигурой

Стройная от природы Светлана Бондарчук всегда дружила со спортом. Именно это позволяло ей делать свою и без того красивую фигуру идеальной — настолько, чтобы быть лицом сети фитнес-клубов и с достоинством носить даже самые «опасные» платья.

После расставания с Федором Бондарчуком модель еще сильнее расцвела, но и стала еще более худенькой — так, что даже гуру стройности просят ее быть чуть скромнее и не вызывать у них вспышек зависти.