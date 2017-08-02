Экстремально стройная Светлана Бондарчук похвасталась бесконечными ногами в коротких шортах
Стройная от природы Светлана Бондарчук всегда дружила со спортом. Именно это позволяло ей делать свою и без того красивую фигуру идеальной — настолько, чтобы быть лицом сети фитнес-клубов и с достоинством носить даже самые «опасные» платья.
После расставания с Федором Бондарчуком модель еще сильнее расцвела, но и стала еще более худенькой — так, что даже гуру стройности просят ее быть чуть скромнее и не вызывать у них вспышек зависти.
«Светка! Заканчивай нас дразнить», — обратилась к ней основатель и владелица фитнес-сети World Class Ольга Слуцкер. Известная своей точеной фигурой Яна Рудковская просто поставила зеленое сердечко в комментариях. «Фигура шик», «Какие ноги», «Обалденные женщина! Я в восторге! Очень красивая! Мужики дебилы», — вторят им подписчицы блога Светланы.
Но не всем новая фигура звезды кажется привлекательной: часть комментаторов просит ее больше не стройнеть: «Ноги одинаковые... что снизу, что сверху! Она АНТИСЕКС... СОРИ, но это правда к сожалению...!».
А какие ножки больше нравятся вам?
Фото: instagram