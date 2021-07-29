Экс-жена Павла Мамаева озвучила размер его алиментов при многомиллионной зарплате

Зарплата Мамаева составляет 1,4 млн долларов в год — 102,6 млн рублей. Получается, что платить ребенку он должен 2,1 млн рублей в месяц. Но футболист не спешит расставаться с такой круглой суммой.

Алана обнародовала сумму, которую экс-супруг перечисляет ей. Раз в 10 дней ей приходит перевод на 30 тысяч рублей (90 тысяч в месяц).