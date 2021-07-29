Экс-жена Павла Мамаева озвучила размер его алиментов при многомиллионной зарплате
Алана Мамаева не простила супругу походы налево, несмотря на большую любовь, которая у них была, и развелась. Вначале мать двоих детей — Алекса и Алисы (дочь футболиста) — говорила, что не будет подавать на алименты, понадеявшись на порядочность бывшего мужа. Но на деле он показал себя совсем не таким человеком, как о нем думала бывшая жена.
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Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Ранее суд определил, что Павел Мамаев обязан перечислять экс-жене на содержание дочери Алисы 25% от официального заработка. От сына Алекса, которому спортсмен обещал быть всегда рядом и помогать, отказался, как только возник вопрос о деньгах.
Зарплата Мамаева составляет 1,4 млн долларов в год — 102,6 млн рублей. Получается, что платить ребенку он должен 2,1 млн рублей в месяц. Но футболист не спешит расставаться с такой круглой суммой.
Алана обнародовала сумму, которую экс-супруг перечисляет ей. Раз в 10 дней ей приходит перевод на 30 тысяч рублей (90 тысяч в месяц).
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Многие поддерживают Алану в ее борьбе с экс-супругом, а кто-то советует ей перестать жаловаться и идти работать. Но Мамаева логически отвечает, что не претендует ни на что чужое, а размер выплат определил суд. Кстати, недавно она сравнила его с другим футболистом Андреем Аршавиным, у которого тоже не складываются отношения с матерями своих детей.
Фото и видео: Instagram
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