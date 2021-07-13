Алана Мамаева сравнила отказавшегося от сына бывшего мужа с Аршавиным
Алана и Павел Мамаевы хотели расстаться мирно после того, как информация об изменах футболиста стала публичной. Однако сделать это на практике не вышло — и бывшая уже пара выясняет отношения из-за алиментов и имущества.
Дошло даже до того, что в суде Павел не признал сына Мамаевой от первых отношений, которого воспитывал с рождения.
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Фото: @alana_mamaeva
Теперь, как жалуется бывшая жена, он ведет себя еще хуже и делает все, чтобы не платить ей денег.
«Недавно Паша позвонил дочери пьяный и наговорил гадостей про маму. Теперь она с ним не хочет разговаривать. Не знаю, что с ним происходит. Превращается в Аршавина, хотя нет, становится даже хуже», — заявила Алана.
Напомним, Аршавин известен не самым теплым отношением к своим бывшим возлюбленным, несмотря на наличие детей, и уклонением от алиментов.
Сам Павел эту историю не комментирует. По слухам, которые нередко появляются в СМИ, после развода он часто проводит время в обществе разных девушек. Официальной информации о новых отношениях, однако, нет.
Фото: Instagram Аланы Мамаевой
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