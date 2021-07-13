Алана Мамаева сравнила отказавшегося от сына бывшего мужа с Аршавиным

«Недавно Паша позвонил дочери пьяный и наговорил гадостей про маму. Теперь она с ним не хочет разговаривать. Не знаю, что с ним происходит. Превращается в Аршавина, хотя нет, становится даже хуже», — заявила Алана.

Напомним, Аршавин известен не самым теплым отношением к своим бывшим возлюбленным, несмотря на наличие детей, и уклонением от алиментов.

Сам Павел эту историю не комментирует. По слухам, которые нередко появляются в СМИ, после развода он часто проводит время в обществе разных девушек. Официальной информации о новых отношениях, однако, нет.