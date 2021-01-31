Экс-жена Аршавина обратилась за помощью к хирургу: «Надо потерпеть»

Алиса Казьмина поблагодарила не только медика, но и госпиталь за индивидуальный подход: «Спасибо за заботу, за то, что взялись за меня. За уверенность и теплую обстановку в клинике».

Рассказывая о болезни, Алиса Аршавина призналась, что в трудное время ей помогают мама и бывший муж Алексей Казьмин, от которого она ушла к футболисту, прихватив сына Алексея и дочь Алису. Аршавина призналась, что уже много раз пожалела о разводе с первым супругом, и попросила у него прощения за причиненную боль. По ее словам, футболист не интересуется жизнью маленькой дочери Есении и остается равнодушным к болезни самой Алисы. Тем временем Аршавин не перестает судиться с Юлией Барановской, стараясь снизить размер алиментов на троих детей. Недавно спортсмен, кстати, признался, что не видел мать своих детей уже 10 лет с момента расставания, и не горит желанием видеться вновь.

К слову, недавно мы писали, как экс-жена Аршавина впервые показала изменившееся после операций лицо. Алиса Аршавина (Казьмина) борется с серьезной болезнью, из-за которой ее внешность стала неузнаваемой.