Экс-жена Аршавина обратилась за помощью к хирургу: «Надо потерпеть»
Фото: @arshavina_alisia__mb / Instagram
Еще недавно подписчики Алисы Казьминой подозревали ее в неудачной пластике лица — экс-супруга Аршавина то и дело прикрывала нос на фотографиях. Звезда эксклюзивный комментарий изданию StarHit. По словам бывшей возлюбленной Андрея Аршавина, ей пришлось пройти через две непростые операции, чтобы сохранить себе жизнь. Тем не менее, последствия болезни продолжают мучить женщину и она вынуждена искать опытных специалистов, чтобы их исправить.
Недавно Алисе удалось выйти на врача, который взялся помочь ей. Она встретилась с хирургом и поняла, что теперь ей есть на кого положиться: «Сегодня я поняла, как важно довериться врачу, мужчине, профессионалу своего дела. Когда тебе сказали, что все получится… И фраза «Надо потерпеть» уже не кажется такой трагичной».
Фото: @arshavina_alisia__mb / Instagram
Алиса Казьмина поблагодарила не только медика, но и госпиталь за индивидуальный подход: «Спасибо за заботу, за то, что взялись за меня. За уверенность и теплую обстановку в клинике».
Рассказывая о болезни, Алиса Аршавина призналась, что в трудное время ей помогают мама и бывший муж Алексей Казьмин, от которого она ушла к футболисту, прихватив сына Алексея и дочь Алису. Аршавина призналась, что уже много раз пожалела о разводе с первым супругом, и попросила у него прощения за причиненную боль. По ее словам, футболист не интересуется жизнью маленькой дочери Есении и остается равнодушным к болезни самой Алисы. Тем временем Аршавин не перестает судиться с Юлией Барановской, стараясь снизить размер алиментов на троих детей. Недавно спортсмен, кстати, признался, что не видел мать своих детей уже 10 лет с момента расставания, и не горит желанием видеться вновь.
К слову, недавно мы писали, как экс-жена Аршавина впервые показала изменившееся после операций лицо. Алиса Аршавина (Казьмина) борется с серьезной болезнью, из-за которой ее внешность стала неузнаваемой.
Фото и видео: @arshavina_alisia__mb / Instagram
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