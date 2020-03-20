Экс-участница группы «ВИА Гра» Миша Романова впервые показала лицо сына
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Фото: Instagram
Фото с сыном на обложке журнала «Отдохни» Миша Ромаова опубликовала на своей странице в Instagram. «Знакомьтесь, это Мартин! Благодарю всю команду, которая работала над нашей первой фотосессией», — написала она.
Фото: Instagram
Напомним, о том, что экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова тайно родила первенца, стало известно в августе 2018 года. До этого певица никак не комментировала свое предполагаемое интересное положение, хотя перестала фотографироваться в полный рост и вообще редко публиковала свежие снимки. Отцом ребенка певицы называли ее коллегу, украинского певца Макса Барских, с которым, по слухам, она начала встречаться после разрыва с экс-солистом MBAND Владом Раммом. Позднее появилась информация о том, что Романова родила сына от украинского режиссера, с которым рассталась еще во время беременности.
Фото: Instagram
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