Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова тайно родила первенца

Не так давно в Сети обсуждали беременность бывшей солистки новой «ВИА Гры» Миши Романовой. Девушка никак не комментировала свое предполагаемое интересное положение, хотя перестала фотографироваться в полный рост и вообще редко публиковала свежие снимки. А на днях Миша все же выложила новое фото, на котором видно, что от округлившегося живота не осталось и следа.
Большинство поклонников сходятся в мысли, что Романова тайно родила малыша еще в начале лета, но до сих пор об этом не рассказывала. Впрочем, она по-прежнему хранит молчание.
Отцом ребенка певицы называют ее коллегу, 28-летнего украинского певца Макса Барских, с которым, по слухам, она начала встречаться еще пару лет назад, после разрыва с экс-солистом MBAND Владом Раммом. Но Макс тоже не комментирует свою личную жизнь.
Фото и видео: Instagram