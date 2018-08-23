Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова тайно родила первенца

Не так давно в Сети обсуждали беременность бывшей солистки новой «ВИА Гры» Миши Романовой. Девушка никак не комментировала свое предполагаемое интересное положение, хотя перестала фотографироваться в полный рост и вообще редко публиковала свежие снимки. А на днях Миша все же выложила новое фото, на котором видно, что от округлившегося живота не осталось и следа.