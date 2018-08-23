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Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова тайно родила первенца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Миша Романова

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28-летняя Миша Романова опубликовала новое фото, по которому ее поклонники поняли, что девушка уже стала мамой в первый раз.

Не так давно в Сети обсуждали беременность бывшей солистки новой «ВИА Гры» Миши Романовой. Девушка никак не комментировала свое предполагаемое интересное положение, хотя перестала фотографироваться в полный рост и вообще редко публиковала свежие снимки. А на днях Миша все же выложила новое фото, на котором видно, что от округлившегося живота не осталось и следа.

Люблю носить платья задом наперед 😂

Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Большинство поклонников сходятся в мысли, что Романова тайно родила малыша еще в начале лета, но до сих пор об этом не рассказывала. Впрочем, она по-прежнему хранит молчание.

Отцом ребенка певицы называют ее коллегу, 28-летнего украинского певца Макса Барских, с которым, по слухам, она начала встречаться еще пару лет назад, после разрыва с экс-солистом MBAND Владом Раммом. Но Макс тоже не комментирует свою личную жизнь.

Фото и видео: Instagram

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