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Звезда «Сливок» Дарья Ермолаева вернулась в Россию и рассказала об «особенном» ребенке и отношениях с бразильцем-абьюзером

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кадр из эфира проекта "Перезагрузка"

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Экс-участница группы «Сливки» призналась, что была несчастна в Бразилии.

Сегодня героиней программы «Перезагрузка» на телеканале ТНТ стала бывшая участница группы «Сливки», 35-летняя Дарья Ермолаева (Гатальская). Молодая женщина с двумя детьми вернулась в Россию из Бразилии, где пыталась построить жизнь, но попала в сложную ситуацию. Теперь ей предстоит начать жизнь с нуля на родине.

Из группы «Сливки» Даша ушла, когда пришлось ухаживать за тяжелобольной матерью. После ее смерти она встретила будущего мужа и решила уехать с ним в Бразилию — туда, где прошло ее детство. «Будущего в группе я своего не видела. На тот момент еще заболела мама. Мне пришлось сделать выбор в пользу семьи, я стала и дочкой и врачом. <...> После того, как я ее потеряла, я ушла в себя. После чего встретила своего мужа. <...> Я реально видела свою жизнь только у моря», — признается она.

В Бразилии Даша купила дом на берегу океана, машину, нашла работу для себя и супруга, но тот, испугавшись серьезных перемен, бросил ее беременной на пятом месяце в аэропорту, а еще позже выяснилось, что их брак расторгнут в одностороннем порядке. Молодая мама не ожидала такого предательства, у нее пропало молоко. «По сравнению с теми, кого я видела из моего окружения, он создавал впечатление серьезного такого, типа из приличной семьи. Как-то я поверила, действительно влюбилась», — вспоминает Ермолаева. Усугубляло ситуацию то, что когда первому ребенку Даши было два года, врачи обнаружили у него расстройства аутического спектра и задержки в психологическом развитии, но папа помогать не планировал, отказывался присылать лекарства.

Так прошло четыре года. Работы не было, молодая мама пыталась подрабатывать фотографом, но чаще помогал папа. Оставшись с малышом на руках в полуразрушенном доме (певица покупала не столько его, сколько землю, и ее жилище напоминало временную бытовку), пострадавшем от урагана, она в первый раз попросила о помощи друзей. Те кинули клич в соцсетях, что возмутило немало россиян: на полученные деньги молодая мама не только пыталась прокормить себя и ребенка, но и подлатать разрушающийся дом. «Мы жили, у нас даже не было воды дома, санузла», — рассказывает молодая женщина. На тот момент она еще питала надежды на лучшую жизнь и не хотела возвращаться в Россию.

Долгое время за Дашей ухаживал 23-летний бразилец. Он помогал ей в бытовых вопросах, признавался в любви к ней и ее ребенку. «В какой-то момент я была совершенно без сил и позволила ему себе помочь», — рассказала звезда. Но, когда Даша стала его возлюбленной, он начал ревновать ее даже к рыбакам. «Он начал сразу же какие-то истерики. Эта ревность начала доходить до абсолютно неадекватных ситуаций. Он всячески психологически насиловал, однажды я даже попала в больницу», — вспоминает певица.

После того, как родился их общий ребенок и почти одновременно с этим в России умер папа Даши, бразилец, почувствовав безнаказанность запер свою гражданскую жену дома, выбросил ее права, разбил машину, истратил все сбережения. Ситуацию удалось решить только через суд: правозащитники запретили мужчине подходить к русской «невесте» ближе чем на 800 метров и всячески контактировать с ней.

Сейчас бывшая певица пытается начать с нуля в России. Помогают друзья, за три месяца молодая мама смогла оформить пособия. Несмотря на все несчастья, Даша не может забыть Бразилию.

Желаем удачи молодой маме!

Фото: instagram

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