Звезда «Сливок» Дарья Ермолаева вернулась в Россию и рассказала об «особенном» ребенке и отношениях с бразильцем-абьюзером

Из группы «Сливки» Даша ушла, когда пришлось ухаживать за тяжелобольной матерью. После ее смерти она встретила будущего мужа и решила уехать с ним в Бразилию — туда, где прошло ее детство. «Будущего в группе я своего не видела. На тот момент еще заболела мама. Мне пришлось сделать выбор в пользу семьи, я стала и дочкой и врачом. <...> После того, как я ее потеряла, я ушла в себя. После чего встретила своего мужа. <...> Я реально видела свою жизнь только у моря», — признается она.

В Бразилии Даша купила дом на берегу океана, машину, нашла работу для себя и супруга, но тот, испугавшись серьезных перемен, бросил ее беременной на пятом месяце в аэропорту, а еще позже выяснилось, что их брак расторгнут в одностороннем порядке. Молодая мама не ожидала такого предательства, у нее пропало молоко. «По сравнению с теми, кого я видела из моего окружения, он создавал впечатление серьезного такого, типа из приличной семьи. Как-то я поверила, действительно влюбилась», — вспоминает Ермолаева. Усугубляло ситуацию то, что когда первому ребенку Даши было два года, врачи обнаружили у него расстройства аутического спектра и задержки в психологическом развитии, но папа помогать не планировал, отказывался присылать лекарства.

Так прошло четыре года. Работы не было, молодая мама пыталась подрабатывать фотографом, но чаще помогал папа. Оставшись с малышом на руках в полуразрушенном доме (певица покупала не столько его, сколько землю, и ее жилище напоминало временную бытовку), пострадавшем от урагана, она в первый раз попросила о помощи друзей. Те кинули клич в соцсетях, что возмутило немало россиян: на полученные деньги молодая мама не только пыталась прокормить себя и ребенка, но и подлатать разрушающийся дом. «Мы жили, у нас даже не было воды дома, санузла», — рассказывает молодая женщина. На тот момент она еще питала надежды на лучшую жизнь и не хотела возвращаться в Россию.

Долгое время за Дашей ухаживал 23-летний бразилец. Он помогал ей в бытовых вопросах, признавался в любви к ней и ее ребенку. «В какой-то момент я была совершенно без сил и позволила ему себе помочь», — рассказала звезда. Но, когда Даша стала его возлюбленной, он начал ревновать ее даже к рыбакам. «Он начал сразу же какие-то истерики. Эта ревность начала доходить до абсолютно неадекватных ситуаций. Он всячески психологически насиловал, однажды я даже попала в больницу», — вспоминает певица.