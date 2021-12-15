Экс-супруга Шаляпина объявила о расставании со своим женихом-«миллионером»

В ноябре этого года стало известно о том, что бывшая жена Прохора Шаляпина сбежала с собственной свадебной церемонии и отправилась в путешествие без жениха. Многие тогда предположили, что между влюбленными произошел конфликт.

Позже стали известны подробности взаимоотношений между Ларисой и Василием — ее мужчина оказался лжецом. Выяснилось, что настоящая фамилия Василия вовсе не Райский, а Спасенков. Также у него имеются проблемы с банками, которые внесли его в черный список, и уголовные дела за продажу запрещенных веществ. Кроме того, Василий оказался человеком женатым — все это Лариса узнала незадолго до запланированной свадьбы.

Обманутая невеста не решилась вновь стать жертвой лжи ее сомнительного любовника и решила закончить их историю любви. «Я решила, что его недостойна. Пусть найдет кого-нибудь получше. С его-то биографией. Куда уж мне до него», — прокомментировала свой поступок 66-летняя Копенкина во время разговора с порталом Teleprogramma.pro.