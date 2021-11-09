Бывшая жена Шаляпина честно призналась, почему сбежала со своей свадьбы

Лариса Копенкина наконец высказалась по поводу своего неожиданного побега со свадьбы — бывшая жена музыканта не явилась на церемонию и отправилась в путешествие.

В беседе с изданием Teleprogramma она наконец дала ответ, почему резко передумала выходить замуж.

«О свадьбе говорить не хочу. Ну потому что вот такая у меня жизнь непутевая. У меня все хорошо и отлично. Будет ли свадьба, не будет. Это на мою жизнь никак не влияет, поверьте», — заявила она.