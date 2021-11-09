Бывшая жена Шаляпина честно призналась, почему сбежала со своей свадьбы
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Фото: @larakopenkina
Лариса Копенкина наконец высказалась по поводу своего неожиданного побега со свадьбы — бывшая жена музыканта не явилась на церемонию и отправилась в путешествие.
В беседе с изданием Teleprogramma она наконец дала ответ, почему резко передумала выходить замуж.
«О свадьбе говорить не хочу. Ну потому что вот такая у меня жизнь непутевая. У меня все хорошо и отлично. Будет ли свадьба, не будет. Это на мою жизнь никак не влияет, поверьте», — заявила она.
Кроме того, она неоднозначно высказалась о мужчинах — призвала наслаждаться жизнью без них:
«Живите, путешествуйте, влюбляйтесь, делайте ошибки. Вообще от жизни надо получать удовольствие. А мужики — такая вещь. Пришел и ушел. Получайте удовольствие от жизни, а не от мужиков. Тогда и они где-то рядом будут. Где сочная трава, там они и пытаются пастись», — добавила она.
Не означает ли это, что между несостоявшимися супругами возник конфликт?
Стоит отметить, что сама Копенкина очень собой довольна. Ранее она вышла на связь после побега и заявила, что очень довольна своей жизнью.