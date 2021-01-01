Экс-супруга Константина Ивлева встретила Новый год с новым избранником
Фото: www.instagram.com/mariyaivleva1978/
Мария Ивлева, бывшая жена известного шеф-повара Константина Ивлева, встретила Новый год с новым избранником после тяжелого развода с мужем.
Фотографии с домашнего праздника Мария опубликовала в своем Instagram. Личность мужчины она пока не раскрывает, и подписчики, несмотря на любопытство, поддерживают ее в этом — счастье любит тишину.
На фотографии на фоне елки пара поздравляет друг друга, держа бокалы с шампанским.
Подписчики Марии поздравляют ее и желают ей счастья:
«Поздравляю вас, Мария», «Мария, будьте счастливы, вы как никто этого заслуживаете», «Поздравляю вас, Мария. Вы прекрасны, будьте самой счастливой».
В июне 2020 года Мария пережила тяжелый развод с супругом после его измены — Константин познакомился с молодой девушкой по имени Валерия, на которой теперь намерен жениться — сразу после развода с женой он улетел отдыхать с новой возлюбленной, где сделал ей предложение.
Мария тяжело переживала развод после 23 лет брака: «Надо было мне в молодости послушать маму и обратить внимание на другого молодого человека».
Фото и видео: Instagram Марии Ивлевой
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