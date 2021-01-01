Экс-супруга Константина Ивлева встретила Новый год с новым избранником

Подписчики Марии поздравляют ее и желают ей счастья:

«Поздравляю вас, Мария», «Мария, будьте счастливы, вы как никто этого заслуживаете», «Поздравляю вас, Мария. Вы прекрасны, будьте самой счастливой».

В июне 2020 года Мария пережила тяжелый развод с супругом после его измены — Константин познакомился с молодой девушкой по имени Валерия, на которой теперь намерен жениться — сразу после развода с женой он улетел отдыхать с новой возлюбленной, где сделал ей предложение.

Мария тяжело переживала развод после 23 лет брака: «Надо было мне в молодости послушать маму и обратить внимание на другого молодого человека».