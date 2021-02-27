Экс-супруга Епифанцева — о самочувствии после драки: «Полчерепа онемело!»
Фото: Global Look Press
Врачи диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму: «Правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался. Полчерепа онемело, с той стороны, где зашивали. Видимо, мышцы сшили и поэтому нет чувствительности. Болит голова. Врачи говорят, нужно соблюдать постельный режим две недели как минимум. От госпитализации я отказалась, потому что у меня дети, я не могу позволить себе лежать в больнице». По словам экс-жены Владимира Епифанцева, она до сих пор не понимает, за что с ней так поступили. Как сообщает StarHit, Анастасия Веденская намерена наказать обидчицу. Актриса сразу же написала заявление в полицию: «После инцидента всю их компанию отвезли в участок, но их быстро отпустили. Странно, что их не освидетельствовали на алкоголь и наличие всяких веществ. Но дело было заведено. Я хочу, чтобы этот человек понес наказание за свой поступок. Мне плевать на деньги в этой ситуации. Этот человек заслуживает того, чтобы сидеть в тюрьме».
Фото: @anastasia_vedenskaia / Instagram
Напомним, что после премьеры картины «Дочь тьмы», которая состоялась в Санкт-Петербурге, Анастасия Веденская с друзьями отправилась отмечать в один из баров Петербурга на улице Марата. В какой-то момент актриса серьезно поругалась с девушкой напротив. Обидчица атаковала ее и ударила Анастасию пивной кружкой в лицо. Бывший муж Веденской, Владимир Епифанцев, который случайно оказался неподалеку, узнав о драке, прямо босиком отправился в бар. На месте он оттащил оппонентку, а затем выяснил отношения с ее спутником — после небольшой словесной перепалки он ударом ноги уложил ее парня на пол. Драка с участием актера попала на видео. «Он был шокирован», — объяснила Веденская действия Владимира. «Девушка неожиданно проявила агрессию. Я почувствовала только горячую кровь. От шока даже не поняла, что произошло. Потом вытащила из лба своего осколки. Крови было очень много».
Фото и видео: Global Look Press, @anastasia_vedenskaia / Instagram
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