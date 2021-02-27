Экс-супруга Епифанцева — о самочувствии после драки: «Полчерепа онемело!»

Врачи диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму: «Правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался. Полчерепа онемело, с той стороны, где зашивали. Видимо, мышцы сшили и поэтому нет чувствительности. Болит голова. Врачи говорят, нужно соблюдать постельный режим две недели как минимум. От госпитализации я отказалась, потому что у меня дети, я не могу позволить себе лежать в больнице». По словам экс-жены Владимира Епифанцева, она до сих пор не понимает, за что с ней так поступили. Как сообщает StarHit, Анастасия Веденская намерена наказать обидчицу. Актриса сразу же написала заявление в полицию: «После инцидента всю их компанию отвезли в участок, но их быстро отпустили. Странно, что их не освидетельствовали на алкоголь и наличие всяких веществ. Но дело было заведено. Я хочу, чтобы этот человек понес наказание за свой поступок. Мне плевать на деньги в этой ситуации. Этот человек заслуживает того, чтобы сидеть в тюрьме».