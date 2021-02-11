Владимир Епифанцев подрался в баре из-за экс-супруги

Актер Владимир Епифанцев в баре устроил драку с обидчиками своей экс-супруги.

После премьеры картины «Дочь Тьмы», которая состоялась в Санкт-Петербурге, Анастасия Веденская с друзьями отправилась отмечать в один из баров Петербурга на улице Марата.

В какой-то момент актриса серьезно поругалась с девушкой напротив. Обидчица атаковала ее, и ударила Анастасию пивной кружкой в лицо.

Бывший муж Веденской, Владимир Епифанцев, который случайно оказался неподалеку, узнав о драке, прямо босиком отправился в бар. На месте он оттащил оппонентку, а затем выяснил отношения с ее спутником — после небольшой словесной перепалки он ударом ноги уложил ее парня на пол. Драка с участием актера попала на видео.

«Он был шокирован», - объяснила Веденская действия Владимира. «Девушка неожиданно проявила агрессию. Я почувствовала только горячую кровь. От шока даже не поняла, что произошло. Потом вытащила из лба своего осколки. Крови было очень много».

«Мы родные люди, я мать его детей, его старший сын тут же присутствовал. Из моей башки шла кровь, ее было не остановить. Я сама не видела ничего, у меня кровью глаза залило, я только слышала замес. Владимир переживает за меня, мы поддерживаем друг друга».

Несмотря на это, Епифанцева уже не впервые замечают за агрессивным поведением и драками — брутальным мужчиной, который может постоять за себя и за своих близких, он является не только на экране.

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