Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина ждет первенца?
Бывшая участница поп-коллектива Serebro Ольга Серябкина подарила поклонникам повод поговорить о ее возможной беременности. В октябре 2020-го артистка вышла замуж за предпринимателя из IT-сферы. А на недавнем выступлении в одном из заведений Москвы 36-летняя певица появилась в жакете oversize, который не скрыл, а, скорее, подчеркнул ее изменившуюся фигуру.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Как видно по роликам, снятым зрителями небольшого шоу, Ольга Серябкина выступает с большим животом.
Сама артистка предположения о ее беременности пока не опровергла и не подтвердила. Однако именно певица призвала поклонников записывать сторис с этого выступления и после начала делиться роликами на своей странице. Так что, возможно, Ольга Серябкина таким образом хотела рассекретить предстоящее появление первенца на свет и проверить, как на это известие отреагируют ее фанаты.
Фото и видео: Instagram; East News
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