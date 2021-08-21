Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина ждет первенца?

Сама артистка предположения о ее беременности пока не опровергла и не подтвердила. Однако именно певица призвала поклонников записывать сторис с этого выступления и после начала делиться роликами на своей странице. Так что, возможно, Ольга Серябкина таким образом хотела рассекретить предстоящее появление первенца на свет и проверить, как на это известие отреагируют ее фанаты.