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Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина ждет первенца?

Певица Ольга Серябкина выступила в одном из развлекательных заведений столицы, надев объемный пиджак. Вещь формата oversize, тем не менее, не скрыла изменившейся фигуры 36-летней артистки. После видео, записанных гостями шоу, Бывшую участницу поп-трио начали поздравлять с беременностью. Впрочем, сама Ольга, вышедшая замуж чуть менее года назад, пока официально не подтвердила информацию о своем положении.
Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина ждет первенца?

Бывшая участница поп-коллектива Serebro Ольга Серябкина подарила поклонникам повод поговорить о ее возможной беременности. В октябре 2020-го артистка вышла замуж за предпринимателя из IT-сферы. А на недавнем выступлении в одном из заведений Москвы 36-летняя певица появилась в жакете oversize, который не скрыл, а, скорее, подчеркнул ее изменившуюся фигуру.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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На свежих фото Ольга Серябкина не показывает фигуру ниже линии груди.

Фото: Instagram

Как видно по роликам, снятым зрителями небольшого шоу, Ольга Серябкина выступает с большим животом.

Сама артистка предположения о ее беременности пока не опровергла и не подтвердила. Однако именно певица призвала поклонников записывать сторис с этого выступления и после начала делиться роликами на своей странице. Так что, возможно, Ольга Серябкина таким образом хотела рассекретить предстоящее появление первенца на свет и проверить, как на это известие отреагируют ее фанаты.

Фото и видео: Instagram; East News

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