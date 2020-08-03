Экс-мужа Гагариной заподозрили в новом романе с молодой и «горячей» мамой маленького ребенка
Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
Дмитрия Исхакова в минувшие выходные заметили в Ботаническом саду на ВДНХ в компании молодой девушки с ребенком. Они выглядели как пара, держалась за руки и были похожи на семью, отмечает издание Super. Кроме того, фото этой девушки, на котором она позирует полуобнаженной с малышом на руках, появилось в Instagram Исхакова.
Как удалось выяснить Super, спутницу Дмитрия Исхакова зовут Екатерина. Она недавно стала мамой, однако, как утверждают источники издания, отцом ребенка фотограф не является. Екатерина занимается предпринимательством и финансами.
Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году В апреле 2017 года певица подарила мужу дочь Мию. В июне 2020 года Исхаков на своей странице в Инстаграм сообщил о разводе пары. В сети ходили слухи, что Полина рассталась с мужем из-за другого мужчины, но певица никак их не прокомментировала.
Фото: instagram, globallookpress
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