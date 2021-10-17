Экс-«фабрикантка» Крайнова раскрыла подробности тайного романа Михальчик с бывшим мужем Валерии

При этом она добавила, что не боится их мести за то, что она рассказала об их романе, хотя откровения певицы едва ли могут им понравиться.

«А почему я должна чего-то бояться? Кто такой Шульгин, Бог? Если на меня будут производиться какие-то нападки, то у нас на этот счет имеются соответствующие законы, которые меня защитят. Да, Шульгин изверг, он доводил меня на «Фабрике звезд» до того, что я задыхалась от слез. Не знаю, почему другие ребята лебезят перед ним. Кстати, недавно я встретила Юлию Михальчик во время релиза моей песни «Крепкими шотами». Она весь вечер ходила с недовольным лицом. А потом все-таки подошла ко мне и говорит: «Давай забудем про былое!» Я подумала: «Про что забывать? У нее, наверно, были какие-то свои проблемы и мысли на мой счет».

Ранее Настя призналась, что и сама была объектом домогательств продюсера во время участия на проекте.