Экс-«фабрикантка» Настя Крайнова обвинила в домогательствах бывшего мужа Валерии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nastyakraynova_
Настя Крайнова, участница проекта «Фабрика звезд», а позже солистка «Тутси», в YouTube-шоу пожаловалась на чрезмерный интерес к себе со стороны продюсера Александра Шульгина. Она рассказала, что, по ее мнению, именно благодаря роману с ним певица Юлия Михальчик заняла третье место на конкурсе. На ее месте могла оказаться и Настя, однако она отказалась.
«Шульгин ко мне подклеивался. Все было завуалировано, возможно, это мои иллюзии. Но в итоге он все равно переключился на Юлю, все-таки ее хлоп-топ. Мне казалось, что Шульгин ко мне клеился, потому что когда у нас было последнее совещание перед тем, как мы попали на "Фабрику", он все время мне говорил: "Сиди". Я понимала, что меня хотят оставить напоследок. А что там будет? Я качественно разыграла карты, чтобы уйти раньше. Было стремно, потому что понимала, к чему он ведет», — пожаловалась Крайнова.
Она заявила, что Шульгин болезненно воспринял ее отказ, обиделся и начал травить ее.
«Не дала продюсеру, и вот он начинает меня гнобить. Бесило, что ему отказали. Юля Михальчик пошла на это, поэтому она в тройке победителей. Был страх, что я вылечу. Шульгин не хотел мне песни давать, доводил до истерики. Это была травля», — отметила она.
Фото: Instagram