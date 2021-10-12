Экс-«фабрикантка» Настя Крайнова обвинила в домогательствах бывшего мужа Валерии

Настя Крайнова, участница проекта «Фабрика звезд», а позже солистка «Тутси», в YouTube-шоу пожаловалась на чрезмерный интерес к себе со стороны продюсера Александра Шульгина. Она рассказала, что, по ее мнению, именно благодаря роману с ним певица Юлия Михальчик заняла третье место на конкурсе. На ее месте могла оказаться и Настя, однако она отказалась.

«Шульгин ко мне подклеивался. Все было завуалировано, возможно, это мои иллюзии. Но в итоге он все равно переключился на Юлю, все-таки ее хлоп-топ. Мне казалось, что Шульгин ко мне клеился, потому что когда у нас было последнее совещание перед тем, как мы попали на "Фабрику", он все время мне говорил: "Сиди". Я понимала, что меня хотят оставить напоследок. А что там будет? Я качественно разыграла карты, чтобы уйти раньше. Было стремно, потому что понимала, к чему он ведет», — пожаловалась Крайнова.